Richard Marx se presentará por primera vez en Mendoza

Como intérprete, compositor y productor, la carrera de más de treinta años de Richard Marx ha tenido innumerables titulares. El nacido en Chicago vendió más de 30 millones de discos mundialmente, comenzando con su homónimo debut que se posicionó #8 en el chart de Billboard Top 200 y generó cuatro singles Top 5, incluyendo "Hold On To The Nights" y "Don’t Mean Nothing" que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock. Su sucesor "Repeat Offender" (1989) fue aun más exitoso, alcanzando el #1 y Álbum Cuádruple Platino con dos singles #1: "Satisfied" y "Right Here Waiting".

Al día de hoy, es el único artista masculino que logró el Top 5 en los charts de Billboard con sus siete primeros singles.

Aunque su carrera tiene tres décadas y todos estos laureles, Richard Marx tocó por primera vez en Argentina recién el año pasado. Y su repercusión fue tan positiva (entradas agotadas) que se confirmó su regreso.

El estadounidense vuelve al país con su gira "A Full Night of Hits; The Concert" con fechas pautadas para el 28/9 en Arena Maipú (Mendoza), 29/9 Teatro Ópera (Buenos Aires) y 2/10 City Center (Rosario).

La venta de entradas para su show en Mendoza estarán disponibles próximamente por www.tuentrada.com