Revelan a qué se debió la muerte del actor Jorge Lorenzo

El deceso del artista Jorge Lorenzo fue comunicado este miércoles por la Asociación Argentina de Actores. Lorenzo falleció a los 66 años.

Este miércoles 12 de noviembre, se conoció que el actor Jorge Lorenzo falleció a los 66 años. Su talento lo llevó a destacarse en producciones emblemáticas como El Marginal, En el barro y Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV), donde supo ganarse el cariño del público y el respeto de sus colegas.

Fue la Asociación Argentina de Actores quien confirmó a través de las redes sociales la muerte del artista.

Jorge Lorenzo La Asociación Argentina de Actores dio a conocer el deceso del artista. X actoresprensa "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", fue el emotivo mensaje que compartió la asociación.

La carrera artística de Jorge Lorenzo Respecto a su carrera artística, su papel más recordado fue el de Capece, el guardiacárcel y mano derecha del director del penal de San Onofre, interpretado por Gerardo Romano, en El Marginal. A lo largo de su carrera, también formó parte de exitosas ficciones como Casi Ángeles, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, 099 Central, Alma pirata, y Rincón de luz.