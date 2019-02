Revelan que Natacha Jaitt iba a hacer una nueva denuncia

Tras la aparición del cuerpo sin vida de Natacha Jaitt en el salón de eventos Xanadú, miles de teorías y conspiraciones sobre el causal de muerte salieron a la luz, y la sordidez de los temas que denunció la conductora, como la pedofilia y abuso sexual en la pensión del Club Atlético Independiente, se llevaron todos los focos de atención a la hora de pensar cuáles serían los intereses de un posible asesinato.

Su hermano Ulises sostiene se trata de un homicidio, y hoy Alejandro Cipolla, el abogado de los Jaitt, sugirió que aquella denuncia por abuso de menores no sería el motivo de la muerte, sino que la verdadera causa sería una nueva acusación que Natacha tenía planeada.

“Yo no creo que haya sido por denuncias anteriores. Yo creo que es por algo que ella quería denunciar, algo nuevo”, reveló el abogado en Todas las tardes (El Nueve), donde además aseguró que no puede descartar que Raúl Velaztiqui no sea parte de los servicios de inteligencia.

“A mí no me llegó a dar las pruebas, así que no sería conveniente que hiciera mención sobre lo que me dijo. Ella a veces me daba tanta información que si no me daba la prueba, no le daba importancia. Me dijo ‘yo después te lo cuento bien’, porque en ese momento estaba junto a Velaztiqui incluso, pasando por una cabina de peaje, fácilmente comprobable por el ticket. Por eso queremos saber qué pasó", explicó Cipolla.