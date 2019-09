Revelan la causa de la muerte de Camilo Sesto

El comunicado de la muerte de Camilo Sesto publicado a través de sus cuentas en las distintas redes sociales fue escueto y solo anunció el deceso del exitoso artista a los 72 años de edad, pero con el correr de las horas, el misterio se alejó del caso y se dio a conocer la causa de su fallecimiento y en dónde ocurrió.

El motivo de la defunción del recordado artista –intérprete de grandes éxitos de la música castellana como Vivir así es morir de amor, Madre y ¿Quieres ser mi amante?, entre muchos otros- fue una complicación renal que lo tenía a maltraer desde hace semanas y por el que estuvo internado en un sanatorio de Madrid hasta su momento final, según consignó la agencia de noticias EFE.

Durante el año 2018, Camilo Blanes Cortés (nombre real del artista) se había sometido a una intervención quirúrgica por cálculos en sus riñones, y según indicó el equipo médico que lo trató en ese entonces, el paciente no había tenido mayores problemas.

Previo al fallecimiento, Lourdes Ornelas, ex pareja del cantante y madre de su hijo, Camilo Blanes Jr., había asegurado en diálogo con el programa de la televisión española Sálvame que el músico tenía una muy mala relación con su único descendiente, y que a raíz de su mal estado de salud “parecía un muñeco que ya no tenía voluntad” y que era manejado por sus allegados, además de deslizar que su ex podría llegar a estar secuestrado por ellos.

Ornelas además indicó que su hijo visitó Madrid durante el último año de vida de sus papá para quedarse con él por dos meses, y que no pudo verlo en treinta días por órdenes de su representante, que incluso lo hizo dormir fuera de la casa.

"Yo le dije: ¿Qué hace mi hijo durmiendo en el jardín? ¿Por qué le han tenido ahí? Para que no se dé cuenta de ciertas cosas”, explicó la mexicana en el programa de TV español.

Minutos después de que se conociera el fallecimiento de Camilo, desde su cuenta oficial de Youtube se publicó un video para homenajearlo con imágenes de toda su carrera, y horas después anunciaron que el lunes 9 de septiembre el cuerpo del artista será velado en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid, en una despedida abierta para todo aquel quiera darle un último adiós.

Fuente: Exitoína