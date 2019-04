Revelan el nombre de una famosa que habría sido amante de Emilio Disi

Emilio Disi falleció hace poco más de un año (el 14 de marzo de 2018), pero parece que su paz en el descanso final se alteró. Todo comenzó luego de que en Pamela a la Tarde revelaran un supuesto romance del cómico con una actriz, a la que Elvira, la viuda del actor, le puso nombre y apellido: Iliana Calabró.

El viernes 29, en una nota con Intrusos , la mayor de las Calabró volvió a desmentir el affaire. "Niego la relación con Emilio Disi, no tuve un romance con él. No sé por qué Elvira me acusa de ser su amante. Lo respeto un montón a Emilio, pero jamás hubiese tenido algo con él... ¡que hasta vino a mi casamiento cuando estaba en pareja con Dorys del Valle", aclaró Iliana y agregó: "Elvira me descalificó como persona y me quitó el saludo sin razón".

Pero ahora su sumó una nueva protagonista al escándalo. Es que en su visita a Los Ángeles de la Mañana, y tras salir a bancar a Iliana, Guido Süller hizo una inesperada revelación sobre su hermana, Silvia Süller, y el actor: "Es muy difícil ser mediático, a mí me parece que Iliana sufre cuando está en el tapete, se le nota en la expresión, con un nudo en la garganta. Yo lo único que tengo para decir es que lo conocí a Disi en la época de Más Loca que una Vaca, él recién estaba con Elvira, y Silvia fue amante de Disi. Te lo juro. Encima estando recién casado con Elvira, o sea que no es que había un desgaste en el matrimonio", lanzó para sorpresa de todos. "Por suerte no tengo más tiempo Guido, por suerte", bromeó Ángel de Brito ante la sorpresiva frase dicha por su invitado al programa de El Trece.

¿Saldrán ahora Silvia y Elvira a dar sus versiones sobre esta nueva información? ¿O será el momento de por fin dejar descansar en paz al capocómico?

Este enredo de polleras también sacó a la luz una pelea por la herencia del artista. Es que según su hijo, Emiliano Parada, "hay unos abogados investigando bien lo que pasó porque no apareció nada. De la herencia de mi padre no hay nada, no sabemos dónde están sus bienes. No hay departamentos ni dinero". Pero además lanzó una polémica versión sobre los últimos días de vida de su padre: "Elvira se quiso casar mientras mi viejo estaba inconsciente".

No obstante, amigos muy cercanos de Disi, como Carlos Rottemberg y Ezequiel Corbo derrumbaron estas especulaciones. "Por respeto a la memoria del amigo que no está, evitaré responder notas periodísticas sobre un tema tan personal. Sí es noble para con él y su mujer, decir que fui testigo de aquellos tiempos en los cuales, incluso ya internado, Emilio seguía sosteniendo que quería casarse. Lo hizo hasta el sábado anterior a fallecer", expresó Rottemberg. En cuanto a la herencia, Corbo explicó: "Fui su último productor. Los últimos cincos años lo produje yo en el teatro. Emilio lo que ganaba, lo gastaba. No tenía departamentos. Si bien hace muchos años, más de 20, había comprado uno o dos departamentos, los había vendido. Cuando ganaba mucha plata, así la gastaba. No hay departamento alguno. Además de su productor, fui su amigo. Le conocía la vida de verdad. Ojalá hubiese habido tal herencia"

Fuente: Exitoína