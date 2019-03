Revelan detalles de la serie sobre la vida de Diego Maradona

Guillermo Salmerón, autor de la serie Sueño Bendito que retrata la vida de Diego Maradona, dialogó con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en Modo Sábado, brindó detalles de la ficción y adelantó que va a haber una segunda temporada.

"La temporada uno está terminada, son 10 capítulos y ya estamos trabajando en la segunda temporada que son otros 10”, comenzó diciendo el autor de Sueño Bendito.

"Cuando empezamos a circular los libros, lógicamente llegaban a los ejecutivos de Amazon, a quienes no les importaba mucho la parte del fútbol y no tenían expectativas con la serie. Ellos pensaban que sería un público masculino o personas que aman el deporte. Al final, se engancharon muchísimo y al toque pensaron en hacer otra temporada”, profundizó.

“Todavía no ahondamos en los hijos. Cuando me preguntaron ¿qué vas a hacer ahora que aparecieron más hijos?, yo dije: ‘no los voy a reconocer’”, dijo en referencia a los supuestos nuevos hijos que Diego tendría en Cuba.

Luego, contó: “Arrancamos la serie desde el origen, desde ese sueño de niño que tenía Diego Maradona. La primera temporada tiene una vuelta de tuerca con dos líneas que van en paralelo porque también el problema de escribir una historia así con tanto material, es que uno tiene permanentemente que trabajar con cierta elipsis, por eso nos convenía mucho armar dos líneas de cuento para ir cortando entre una y otra”. Y explicó: “Uno va contando los hitos de esa persona entonces hay momentos que uno le puede poner muchos detalles como en el mundial del ‘86 que se puede contar el minuto a minuto, pero después tenes que saltar 4 años. Por eso, nos venía bien esa línea paralela para poder hacer esa elipsis y que se siga entendiendo bien la historia”.

"La historia tiene mucho de comedia, porque imagínate que es Diego rodeado de personajes como Bilardo o Coppola. Personajes ricos que generaban sus propias historias. Son personajes con los que hemos convivido, con sus peleas, amores o buenos momentos siempre fueron muy expuestos", señaló.

“Ya cuando comenzamos a escribirla había 70 países que querían la serie, ahora son alrededor de 200. Es una historia para afuera, no solo el público local. La serie es una producción espectacular, tengo mucha ilusión con lo que va a salir. Tengo varios años en la profesión y nunca vi algo igual, vas a una locación y tenés 20 camiones. Te agarra hasta como pánico”, dijo.

Respecto al conflicto con Claudia Villafañe, quien intimó a los productores de Amazon, Salmerón reveló: “Nosotros trabajamos de una manera que no hemos trabajado antes. Con un gran equipo de investigación que a partir de la elección de los temas, si faltaba algún material hacíamos entrevistas. La producción con la primera persona que se comunicó fue con Villafañe y ella contestó que prefería hacerse a un costado, quizás más adelante. Y que si los actores necesitaban ayuda estaba dispuesta a dársela”.

“También tenemos la idea de que Claudia, aunque no la conozca, es divina y una persona muy humilde. Esta mujer siempre ha tenido el espacio para el resguardo de sus hijas. A ella le llegó una versión, un borrador. Y quizás agarró un fragmento muy perdido. En la historia la súper cuidamos”, aseguró.

Respecto al trabajo de investigación, remarcó: “Tenemos que contar por qué Maradona fue lo que fue,y por qué es el ídolo que más nos representa, con sus bondades y sus miserias, su cosa tanguera y rockera: es un poco lo que somos nosotros… en lo desastroso también. Lo que queríamos era contar eso”

"Es complejo saber quién te está tirando pescado podrido por alguna cuestión personal. Hay algunas entrevistas que decidimos perderlas, porque decidimos que no eran ciertas, o por ahí tenían algo de cierto pero que en su mayoría nos estaban tirando para otro camino que no era. Maradona es un personaje que siempre ha terminado peleado con mucha gente que lo rodeaba, tenes mucha gente que estuvo súper cercana en su vida y que lo idolatraban en el momento. 20 años después los encontrás y aparentemente lo odiaron siempre. Hablar con gente así es complicado porque te dan una imagen imparcial de Diego”

“Nosotros siempre hemos ido entregando los libros y supuestamente hay copias que le llegaron a Maradona aunque nunca tuve una devolución. No le tengo miedo a una charla con él aunque no creo que se dé”

Por último, Salmerón comentó: “Con mi mujer veníamos en un momento muy interesante de nuestra carrera. ‘El Marginal’ tuvo mucha repercusión fuera del país. Cuando nos llamaron para hacer la serie de Maradona, también teníamos mucho miedo de que fuera un paso equivocado, así que nos aseguramos poder trabajar con libertad. Yo sabía de entrada que Diego autorizaba la realización de la serie. A mí me dijeron que podíamos contar lo que considerábamos que teníamos que contar. No me han pedido que saquemos cosas”, cerró el autor.

Fuente: Exitoína