Repudiable comentario de Arturito de "La Casa de Papel" sobre Belén Francese

Enrique Arce compartió en Instagram una foto abrazando a Rodrigo de la Serna. El posteo tuvo una inmediata repercusión por el papel que interpretan ambos actores en La Casa de papel, pero en especial, por un comentario de Arturito que fue tildado de machista.

En el posteo, Arce escribió: "¿Qué le habrá dicho a Arturo Palermo para que se ponga tan contento? ¿What has Palermo told Arturo to make him so happy?", en relación al personaje que interpreta en La Casa de Papel.

Entre las respuestas, una usuaria identificada como Nanu le hizo un filoso comentario: "Lo que tienen en común es Belén Francese ja ja ja", en relación a la foto donde se la ve a la mediática muy cerca del actor argentino durante los Premios Martín Fierro 2012.

Por tal motivo, el actor español no tardó en responder: "¡Ambos tenemos mejor gusto, querida, y preferimos los perros a los gatos".

.

Tras el fuerte comentario, los seguidores del actor reaccionaron de inmediato y no solo cuestionaron su actitud misógena, sino que plantearon que fue un comentario desafortunado y una falta de respeto.

Ángel de Brito compartió en Twitter una captura del lamentable comentario y le escribió a la modelo: "Hola @belufrancese se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato".

Hola ⁦@belufrancese⁩ se juntaron dos de tus EXS, y uno te trató gato. pic.twitter.com/KA3NEHBTtd — Angel (@AngeldebritoOk) August 8, 2019

Horas más tarde llegaría la respuesta bien fuerte de Francese: "Jajajaja upa qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y exsss? Las ganas... ¡mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...".

Jajajaja upa que caliente que se quedó Todo porque nunca entendió que NO es NO. Y exsss ? Las ganas ... mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridiculo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...:::::::! — Belen Francese (@belufrancese) August 9, 2019

Cuando De Brito le preguntó "¿De la Serna tampoco califica?", ella respondió: "No lo conozco como persona. Solo lo crucé en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer Machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican; no son ni target".

De La Serna tampoco califica? pic.twitter.com/Al2kvkuxgu — Angel (@AngeldebritoOk) August 9, 2019

No lo conozco como persona. Solo lo cruce en un MF y no tengo interés de conocer Machirulos q se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican no son ni Target ️. — Belen Francese (@belufrancese) August 9, 2019

Recordemos que a principios de 2018 habían surgido fuertes rumores de un presunto romance entre Francese y el actor español , quien viajó a la Argentina y disfrutó distintos momentos junto a la vedette.