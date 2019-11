Baby Etchecopar expresó su descontento por el despido de Eduardo Feinmann de Radio La Red y la salida consensuada de Alejandro Fantino de esa misma emisora, y apuntó contra los directivos de Radio 10, donde conduce El Ángel de Mediodía. Etchecopar deslizó que posiblemente sea echado o removido de su franja para ser reemplazado por Oscar “El Negro” González Oro, Pablo Duggan o Claudio Villarruel.

“Ayer y antes de ayer surgió el miedo en los medios. Rajan a Fantino, me rajan a mí, rajan al otro… No sé si rajan, la verdad que no tengo idea, pero el tema es que cuando ya la CONADEP empieza a funcionar, no es casualidad, y no es que Dady Brieva lo tiró porque es un pelotudo. Es porque se viene una ola donde no voy a estar yo, no va estar el otro, nos van a prohibir”, comenzó Baby su brutal descargo.

“Hay que decir la verdad antes de irse. Si yo no estoy, no es porque renuncié, es porque me echaron. Me echaron por no estar de acuerdo con el Gobierno. Y sí, probablemente. Ya hay algunos amigos que me hablaron ayer que se están yendo. No me voy porque soy mal profesional, es porque pondrán en este horario un genuflexo y alcahuete que todos conocemos que dirá lo que todos quieren escuchar, la realidad es esa, se viene una historieta de prohibir a la gente que opina diferente”, sostuvo el conductor.

“Vamos a ver en un país de los que opinan todos igual ver de qué viven. Esto hay que decirlo porque me preguntan miles de personas y nadie me da una respuesta. Yo lo llamo al director y le digo ‘¿Quién va?’, y me dice ‘No sé, esto es un plan que tenemos en el aire’, y entonces sale el Negro Oro a boconear diciendo que a las 12, aparece Duggan diciendo ‘voy yo’ y también aparece Villarruel, entonces yo quedo como un pelotudo cuidando la casa hasta que vuelvan de vacaciones, y me parece una falta de respeto de todos lados”, expresó enojado Etchecopar.

“Me siento mal. Ayer la producción me mandó un mensaje diciendo que va a estar ‘Oro y Almuerzo’ en mi lugar, o que me pregunten ‘Che, va Duggan en lugar de tu programa’ o ‘¿Es verdad que te rajan?’, y la verdad es que tengo 66 años, 35 años de profesión y no voy a aceptar que nadie me toque el orto. Prefiero que seamos francos y que me digan en la cara ‘No te queremos en la radio, son veinte años de trabajo: esto es lo que te llevás’ o que me digan ‘Mirá, vamos con esto’, pero no me toquen el orto porque no se lo voy a aceptar a nadie. Yo valgo mucho más que eso y espero que tengamos los cojones suficientes para charlarlo”, sentenció Baby contra los directivos de Radio 10.