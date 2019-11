Eduardo Feinmann dejará de formar parte del staff de Radio La Red durante 2020 y la desvinculación del periodista generó todo tipo de versiones. Varios colegas suyos señalaron que la salida de Feinmann de la mencionada emisora tiene que ver con el constante tono crítico del conductor contra el kirchnerismo a un mes de la asunción de Alberto Fernández como nuevo presidente electo.

Seguidores de Feinmann en las redes también barajaron las sospechas de que una cuestión política se escondía detrás del despido.

Por otro lado, Emanuel Respeghi, de Página 12, desechó esos rumores: "Me confirman que no le van a renovar el contrato al periodista en la AM 910 en 2020. 'Decisión de la gerencia. No tiene ABSOLUTAMENTE nada que ver con la política', me aclaran. De hecho, Feinmann va a continuar en A24".

Lejos de despejar rumores, Eduardo Feinmann optó por un contundente gesto en las redes en contra de Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes son los directores del Grupo América.

Hasta el momento, todas las versiones indican que el periodista continuará en A24, por lo que las cuestiones políticas quedan de lado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es el trasfondo? En los pasillos de la radio ponen el foco en una sola cuestión: el rating. Feinmann 910, se ubica cuarto en su franja (de 9 a 12) teniendo el peor resultado entre todos los programas de La Red. El ciclo promedió 9,5 puntos de share en los últimos tres meses, muy lejos del tercer puesto, que lo ocupa Radio 10 con 17 puntos.

Sumado a la finalización del vínculo contractual de Eduardo con La Red, también hubo modificaciones respecto a otra importante figura del grupo: Alejandro Fantino, que dejará la radio luego de seis años. Sin embargo, el también conductor de Animales Sueltos aclaró en diálogo con Exitoína que su salida fue consensuada con los directivos.