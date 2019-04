Quién es el nuevo novio de Sol Pérez, y por qué quiere ocultar su identidad

Sol Pérez se ganó un lugar en el medio por ser una mujer de rápida respuesta a la hora de la pelea mediática. Y con un carácter intenso a la hora del amor.

Desde que hace poco más de dos años irrumpió en el mundo del espectáculo como "la chica del clima", a Sol se la relacionó con varios hombres, en especial, jugadores de fútbol. Sin embargo, a ninguno presentó como su novio.

A la vez que conservaba el misterio en torno a su vida sentimental, la rubia ganaba trascendencia en los medios. De hablar del clima en el canal deportivo y ganar fama en Instagram con sus fotos, pasó fugazmente por Combate para luego pisar bien firme en el Bailando de ShowMatch. Y ya no paró: pasó por varios programas como panelista y en la temporada de Mar del Plata formó parte de Nuevamente juntos, la revista de Carmen Barbieri y Santiago Bal, que también integra en su versión de la Calle Corrientes.

Pero pese al éxito profesional, la modelo siempre se quejó de su errática fortuna en el amor. Este verano conoció a un muchacho durante su estadía en La Feliz: un tal Rodolfo -se desconoce su apellido- fue el último novio que la chica sexy mostró en público.

Pero ese romance no sobrevivió al verano, terminando abruptamente. Y fue ella misma quien lo contó al aire en un móvil con Involucrados. Sol no fue nada amable con Rodolfo, asegurando que no se había portado bien con ella, quien ante esa circunstancia decidió concluir el romance. Y desde aquel desengaño ya no se mostró acompañada.

Ahora, según publicó Adrián Pallares en Teleshow, la ex meteoróloga le contó a sus compañeros de trabajo que estaba saliendo con un profesor de equitación, y que estaba muy feliz. No obstante, precavida, no quiso dar el nombre del caballero, aún cuando reconoció que la relación venía en serio. Se conocieron en un boliche, y parece que el flechazo fue inmediato.

Como confirmando que la relación marcha muy, Sol contó que el profesor suele quedarse a dormir en su casa. Y relató un entredicho que vivió hace unos días, cuando le hizo una escena de celos porque ella usaba el celular. El joven se enojó y se fue de la casa. Pero todo se solucionó con una "extensa charla".

Sol está muy feliz con la relación, aunque prefiere no descubrir más detalles sobre su novio. La decisión obedece a una cábala: Sol insiste que cada vez que cuenta en público que tiene una relación formal, a los días se separa.