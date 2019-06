'Quico' tuvo que ser operado en EEUU y preocupó a sus fans

El actor mexicano Carlos Villagrán se recupera de una operación a la que fue sometido en Houston, EEUU, y que preocupó a sus fans.

El artista explicó lo que le pasaba en el ciclo De Primera Mano: "Me quitaron una especie de ganglio que tenía debajo de la barba. Nadie lo veía, pero estaba. El médico me aclaró que no era nada grave pero que lo mejor era sacármelo, y lo hice".

Quico, el querido personaje de El Chavo.

El portal TN.com.ar recogió más declaraciones del querido "Quico": "Esa bolita no servía de nada y eso me mantiene muy tranquilo. Ahora estoy descansando en mi casa acompañado de mi esposa. Estoy aprovechando y abusando de esto que me regaló Dios: estar aquí".