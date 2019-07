Quentin Tarantino no descarta filmar Kill Bill Vol. III

El próximo 22 de agosto se estrena la nueva película de Quentin Tarantino. "Once Upon a Time in Hollywood" es uno de los estrenos más esperados del año, sin embargo, todos están muy pendientes de la posible tercera parte de Kill Bill.

Las dos primeras partes de la saga fueron un verdadero éxito. Muchos fanáticos piden una tercera parte, y parece que el director no descarta la idea.

Ahora, en una charla con Happy Sad Confused, Tarantino confesó que ha hablado con Uma Thurman sobre el proyecto: "Uma y yo hablamos hace muy poco tiempo sobre eso. Aún no sé si haremos la película, pero puedo decirles que hemos avanzado un poco con eso. Me he preguntado que sucede con la novia en 10 años, 15 años, que pasa con su hija. Son cosas en las que siempre pienso".

Fuente: La Cosa Cine