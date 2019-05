Mientras Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, se encarga de conducir La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand tras la operación de la diva por una brida intestinal, La Chiqui hace reposo en su casa y sigue expectante el programa. De hecho, en la noche de este sábado la diva participó en el programa vía telefónica y opinó sobre el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández en las elecciones.

“Qué noticia, una bomba”, expresó categóricamente Legrand, pero evitó más detalles. En cambio, eligió focalizarse en su evolución tras la intervención quirúrgica por la que atravesó: "Estoy levantada, muy bien, recuperándome rápidamente, los doctores dicen que nunca en la vida vieron una recuperación semejante”, indicó la diva

Con respecto a la posible fecha de retorno, Mirtha se mostró optimista: "Supongo que la semana que viene ya voy a estar en condiciones. Me encuentro perfecta, veo televisión, leo, duermo, recibo visitas, pocas porque hablo mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. No me alcanzan las palabras para agradecer los llamados y los deseos de recuperación, que es lo que estoy haciendo y quizá ya el fin de semana que viene estoy ahí”.