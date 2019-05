Punzante comentario de Nicole sobre el sensual video de Cubero y Viciconte

Nicole Neumann debutó como panelista de Nosotros a la mañana, el programa de El Trece que ahora es conducido por el Pollo Álvarez en reemplazo de Fabián Doman. Durante el ciclo, ella vivió un momento incómodo cuando pasaron un video sensual que grabaron Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Mientras pasaban las imágenes en las que el jugador y su novia coquetean al ritmo del tema "Punto G", Andrea Campbell le preguntó a su compañera: "Como mamá, ¿qué te pasa con que el papá de las chicas aparezca haciendo este video? Después, las chicas van al colegio y sabemos lo que son los whatsapp de las mamis y los que son paralelos".

La modelo le respondió: "Mientras no sean cosas en las que se exponen por demás a mis hijas o que se las utiliza para obtener seguidores o comentarios públicos, no me interesa para nada, no me afecta, no me nada. Por suerte, a mis hijas les tocó un grupo divino y no les llegó nunca nada en el colegio y ellas no ven tele, salvo dibujitos animados".

Tras la respuesta evasiva de la panelista, Ariel Wolman le repreguntó: "¿Pero a vos no te provoca nada ver estos videos?". Campbell opinó: "A mí me provocaría. Yo diría ¡qué pavote!". Nicole agregó: "Esas son percepciones personales que no las voy a expresar públicamente (…). Pero estamos grandes, igual. Ya no tenemos 20, ni 15".

Luego, ella recordó que había conocido al padre de sus hijos durante una campaña de fotos para una revista. Ese fue el comienzo de una relación que duró casi diez años. Al principio la separación fue en buenos términos, pero con el paso del tiempo tuvieron varios roces y enfrentamientos en los que también estuvo involucrada Mica Viciconte.