Publican cuánto cobra Rosalía por un show y desatan escándalo en España

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, habló de las repercusión por un tuit que publicó en el que exponía el caché de 500 mil euros de Rosalía como razón para no poder contratarla de cara a las fiestas de la ciudad española.

El alcalde explicó que la polémica se inicia porque alguien preguntó en Twitter por qué no estaba Rosalía en el evento y explicó que no irá porque pide 500 mil euros. "Hemos estado durante muchos meses intentando contratarla y no ha podido ser", añadió.

Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando,que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€. En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha. https://t.co/aszMTqGvxu — Oscar Puente (@oscar_puente_) 23 de marzo de 2019

A partir de ahí, Puente señaló que "se montó cierto escándalo" que asegura que no puede "comprender" y aclaró, "no se critica el caché, si es alto, si es bajo, si es mucho, si es poco, simplemente se dice que no está en el radio de alcance del Ayuntamiento".

Por último y por zanjar esta polémica, no decimos que el cache de @rosaliavt sea alto o bajo, ni criticamos lo que pide. Simplemente decimos que no podemos pagarlo. Ante la pregunta de por qué no traemos a esta artista hemos respondido con absoluta transparencia. Y con la verdad. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 23 de marzo de 2019

"No hay mucho más que contar, no es muy comprensible esta polémica, pero en fin", concluyó.

En este país mola más saber con quién se acuesta un artista que cuánto cobra. Cuando se publica lo primero no he visto escandalizarse nunca a nadie. — Oscar Puente (@oscar_puente_) 24 de marzo de 2019

Por su parte, la artista utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión al respecto: