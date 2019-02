Premios Oscar: los ganadores minuto a minuto

La edición número 91 de los premios Oscar llega a su noche de gala sin mayores expectativas. La falta de alguna figura del espectáculo en la conducción de la ceremonia y el escaso margen de sorpresa en cuanto a quiénes serán los ganadores en las categorías centrales, marcan a fuego lo que podría transformarse en una de las entregas más previsibles y tediosas en la historia de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La transmisión televisiva para Latinoamérica está a cargo de TNT.

Mientras se desarrolla la premiación y por si el sueño te vence, en la nota siguiente, podrás encontrar a los nominados que tienen más chances de conquistar estatuillas en los rubros principales.

La gala arrancó con una de las pocas promesas de brillo de la noche: la actuación de Queen, con la voz de Adam Lambert, interpretando los clásicos We will rock you y We are the champions. Con la performance del guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, recordemos que el bajista John Deacon no toca con sus ex compañeros de banda desde hace unos años.

La lista de ganadores:

Actriz de reparto: Regina King por If Beale Street could talk

“Todas las actrices del film leímos el libro y sabemos lo delicado del tema. Te rompe el corazón y lo único que quieres hacer es proteger", @ReginaKing con su primer #Oscars de su vida 🤩💫💪



¡Felicitaciones por el excelente trabajo #IfBealeStreetCouldTalk!

Documental: Free Solo

La producción estadounidense #FreeSolo dirigida por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, se lleva esta noche un #Oscars a "Mejor Documental" 🏆🌟



¡Felicitaciones por este gran reconocimiento de la academia! #Oscars2019

Maquillaje y peinado: El vicepresidente: más allá del poder (Greg Cannom, Kate Biscoe, Patricia Dehaney)

Diseño de vestuario: Pantera negra (Ruth Carter)

La producción estadounidense #BlackPanther se lleva esta noche un #Oscars a "Mejor Diseño de Vestuario" 💥🏆🤩



Dale RT si quieres que esta noche Wakanda se lleve muchas estatuillas #Oscars2019

Diseño de producción: Panter negra (Hannah Beachler y Jay Hart)

¡Felicitaciones nuevamente al equipo de #BlackPanther por llevarse un #Oscars a "Mejor Diseño de Producción"! 👏✨🏆



Dale ❤ si estás disfrutando de los premios esta noche #Oscars2019

Fotografía: Roma (Alfonso Cuarón)

Edición de sonido: Bohemian Rhapsody (John Warshut y Nina Hartstone)

¡Felicitaciones a la producción #BohemianRhapsody por llevarse esta noche un #Oscars a "Mejor Edición de Sonido"! 👏🏆💫



Miles de ❤ si estás disfrutando de la noche más importante del cine #Oscars2019

Mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali)

Película en idioma extranjero: Roma

Edición: Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book)

Película animada: Spider-Man: into the Spider-Verse