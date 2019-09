Por un tremendo error, el colectivo Actrices Argentinas tuvo que pedir disculpas tras su denuncia

El colectivo de Actrices Argentinas tuvo que pedir disculpas horas después de haber expuesto la denuncia de Anahí de la Fuente contra el ex director del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel, debido a un polémico error de mal gusto por el que se mostraron a favor de un presunto femicida.

El motivo de esto fue que en el comunicado que leyeron y emitieron a distintos medios de comunicación, en el que se enumeraron las distintas agrupaciones que apoyaron junto con ellas la acusación de acoso sexual y maltrato de la actriz, se incluyó a la Comisión por la libertad de Marcos Bazán, el grupo que reclama la excarcelación de uno de los dos detenidos por el femicidio de Anahí Benítez, la joven de 16 años que apareció violada, muerta y enterrada en la Reserva Natural Municipal Santa Catalina del partido de Lomas de Zamora el 5 de agosto de 2017.

Este hecho no solo generó duras críticas en las redes sociales, sino que Silvia Pérez Vilor, madre de la adolescente asesinada, se expresó al respecto mostrándose indignada ante la sorpresiva situación.

“Estoy pensando que en este país estamos todos chapa. Muy buena la conferencia de prensa del colectivo de Actrices. Pregunta: ¿Qué tiene que ver con el espíritu del comunicado la adhesión del grupo ‘por la libertad de Marcos Bazan’? Este señor va a estar libre si en el juicio se prueba que es inocente. Yo, como mamá de la víctima Anahi Aldana Benítez, digo: Él va a tener un juicio justo. Ella no lo pudo tener. ¿Qué carajo tiene que ver el tocino con la velocidad? Indignada, decepcionada, re podrida de este país de mierda”, publicó Pérez Vilor en su cuenta de Facebook junto a una imagen de su hija.

El posteo de Silvia Pérez Vilor

En declaraciones al portal Así Todo, la mamá de Benítez aseguró que le pareció bien la denuncia de De la Fuente expuesta por la agrupación de artistas, pero solicitó un pedido de disculpas y que las actrices chequeen bien la información de lo que firman.

“No había lugar a confusión. No era una agrupación ‘Justicia por Anahí’. Con nombre y apellido piden la libertad a Marcos Bazán. Quizás algunas de las actrices no se acuerden quién es, pasaron dos años. Pero deberían chequear”, sostuvo la doctora.

A menos de veinticuatro horas después de la conferencia de prensa del colectivo, el pedido de perdón se hizo presente.

“En nombre de las colectivas organizadoras de la conferencia de ayer, pedimos disculpas por la mención errónea de una adhesión que no debería haber formado parte del listado”, comunicaron desde Actrices Argentinas, exigiendo además el esclarecimiento del asesinato de Anahí y poniéndose a disposición para apoyar a su familia en la búsqueda de justicia.

Fuente: Lautaro Larocca para Exitoína