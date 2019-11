Polémica: Jimena Barón selecciona hombres en Tinder junto a su pequeño hijo

"Cuando no hay tiempo para vida social, hijo ayuda con el match", dijo Jimena Barón en una secuencia de historias en Instagram y generó todo tipo de críticas en las redes sociales.

"Mmn no. Mucho, demasiado posado" , dice Jimena mientras descarta opciones desde Tinder, la conocida aplicación de citas a nivel mundial. "A ver" se le escucha decir al pequeño Momo de 5 años que se ríe junto a su madre.

"¿Te imaginás que te va a buscar en sunga al jardín?", le pregunta Barón a su hijo tras describir que muchos hombres en la aplicación exhiben "fotos con el ganso ajustado".

Luego llegan a un sujeto que les llama la atención, Jimena le pregunta a Momo: "¿Te gusta?, bueno ponele vos like. Ponele corazón".

"Jimena Barón sube un video donde Momo la ayuda a matchear en Tinder. Pobre niño, su psiquis debe prender de un hilo", "Jimena Barón subiendo historias de que el hijo la ayuda a elegir chongos en Tinder. No sé bien qué esta mal, pero me da la sensación de que tampoco está muy bien", "Jimena Barón es la que habla de abusos sexuales haciendo hincapié en todos los tipos, etc. Pero es la misma que le dice al hijo que le ponga Match a sus chongos en Tinder?"; fueron algunas de las filosas críticas de distintos usuarios de Tweeter.