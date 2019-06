Piñón Fijo destruyó al gobierno de Mauricio Macri

Hasta hoy, Piñón Fijo jamás habló sobre política. Su rol dentro del mundo del espectáculo es otro, pero hay una realidad que golpea a todos los sectores. Por primera vez, el payaso habló sobre una gestión de gobierno.

Al ser consultado sobre qué opinaba sobre la gestión de Mauricio Macri, dejó de lado los eufemismos y se mostró crítico para trazar su análisis.

"Creo que hay modelos de país, que está totalmente probado y comprobado, que no funcionan para la mayoría de la gente, eso no lo digo yo y no hay que ser ni economista, ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas", fueron las palabras de Piñón, ante la consulta del periodista Lautaro Maislin de C5N.

"Noto que hace un tiempo había mucha gente humilde que iba por primera vez al teatro y a esa gente no la veo ahora, porque creo que es porque el neoliberalismo no derrama, derrama miseria", agregó el popular payaso cordobés.

Las palabras de Piñón Fijo se produjeron en el contexto de una encuesta realizada por C5N entre actores y periodistas el día de la entrega de los premios Martín Fierro.