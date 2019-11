Pampita y Roberto García Moritán ya están disfrutando de su ceremonia de boda y fiesta en el Palacio Sans Souci de Buenos Aires.

A la particular llegada al evento de Carolina en pijama, se sumó un detalle que la modelo y conductora había mantenido en secreto: desde el miércoles pasado había perdido su anillo de bodas.

Finalmente, el anillo apareció entre los almohadones de un sillón de la casa de la jurado del Súper Bailando 2019. Benicio, uno de los hijos que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña es el encargado de llevar las alianzas a la mesa de la ceremonia.

Además de Bautista, arribaron al lugar de la fiesta sus hermanos Beltrán y Benicio, todos vestidos con un traje con moño y zapatillas con puntera. Los niños posaron para la prensa en la alfombra roja.

El look de los hijos de Pampita en la boda de la modelo y conductora

La fiesta cuenta con 200 invitados y dentro del menú habrá ceviches, tiraditos y causas, entre otros clásicos de la gastronomía peruana.

Como plato principal, servirán cordero braseado durante 16 horas con puré emulsionado de zanahorias, jengibre y miel junto a reducción de malbec con oporto y cebollas caramelizadas.

Para el postre: volcán de dulce de leche acompañado con crema de chocolate y avellanas y relleno con frutos rojos.

Además del vino que servirán durante las comidas, los invitados contarán con barras de tragos dispuestas en el jardín, al costado de la pista de baile y detrás de las mesas.

Por su parte, la wedding planner de evento afirmó: "Todo el mundo va a poder pasar con sus celulares, no hay ningún canastito ni locker". "Shows en vivo no va a haber aunque sí está Puli Demaría como dj", agregó.

Con respecto al esperado vestido que eligió Pampita, se trata de un traje de novia de cuerpo estructurado con escote V, en tono blanco almendra, con falda en cascada. "Para la construcción de la falda se utilizaron 30 metros de organza de seda natural satinada y capas de tules en desnivel, con aplicación de 59 metros lineales de zócalos de organza doble, pespunteados en hilo de plata, modelados enteros para que no tengan ningún corte, con excepción del zócalo final", explicó Gabriel Lage, el diseñador elegido por Ardohain.

De momento la cuota de escándalo y desconcierto la aportó Pancho Dotto , quien llegó hasta el lugar de la fiesta pero no pudo ingresar porque su nombre no estaba en la lista de invitados.

"Pasé por ahí porque vivo a pocas cuadras y estaba paseando. Estoy en bermudas, relax total y pasé para averiguar cómo era el tema del estacionamiento porque tengo una amiga en común con Pampita que va esta noche. Me preguntó a cuántas cuadras estaba y cómo era el tema del estacionamiento, y fui a averiguarle eso. Ahora estoy comiendo en la estación muy cerca de ahí, pero no pasó nada", comentó el empresario en el programa Intrusos.

"Aunque cada vez que se cruzan en Punta del Este se saludan y charlan, la relación comercial entre ellos no habría terminado muy bien. Pancho no habría depositado en AFIP las contribuciones correspondientes a algunas campañas. Carolina salió a pedirle explicaciones y, tras no ponerse de acuerdo, decidieron cortar su relación comercial en el año 2010", agregó Marcela Tauro.