Mirtha para todos fue la primera variante de Mirtha Legrand a la noche, hace tres décadas los jueves por el canal ATC acompañando al clásico Almorzando con Mirtha Legrand, que también estaba en la programación de ese canal. Se emitió durante el año 1989 luego del final del gobierno de Alfonsín, donde Legrand recibía a distintos invitados por la noche sin comer ante cámaras los jueves por la noche.

Allí la diva hizo una particular versión de Hello, Dolly, bajo el título de Hello Mirtha. Hoy, a 30 años de ese especial musical podemos considerar como una profecía autocumplida, algunos de los versos que entonó "La Chiqui" en esa canción. "Te ves muy bien Mirtha. Te diré estás tan linda, estás tan joven Mirtha". Y finalmente la canción remata con un contundente: "MIRTHA PROMETE NO PARTIR JAMÁS".