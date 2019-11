Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán celebraron su fiesta de casamiento en el lujoso Palacio Sans Souci. Lejos del glamour que mostró el evento, los trabajadores de la prensa la pasaron verdaderamente mal y rápidamente se corrió la voz sobre el maltrato que sufrieron por parte de la organización.

Cronistas, movileros y fotógrafos denunciaron que desde el equipo de weeding planners ni siquiera fueron capaces de darles una buena vianda y un refrigerio durante la espera para hacer las tomas y preguntas correspondientes a los recién casados.

Pero el detalle más terrible llegó con la falta de baños químicos disponibles para periodistas, situación que fue escrachada en la pantalla de Net TV, el canal en el que Ardohain conduce su programa, Pampita Online.

"Tengo una queja: no tenemos baño, ¡no tenemos baño! No hay baño químico y estamos usando el de la cafetería de la esquina que cerrará en breve. Luego quedaremos a la buena de Dios o tendremos que buscar algún arbusto por ahí. Hay una botella de agua tibia, un paquete de galletas que ya se terminó y no hay baño", expresó por su parte un notero de LAM a las ocho de la noche