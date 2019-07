Pepe Cibrián fue internado de urgencia tras un fuerte golpe en la cabeza

Pepe Cibrián se encuentra internado en una sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, tras haber sufrido un accidente en su casas.

Según publicó el sitio Teleshow "se quebró la nariz y tiene un hematoma arriba del ojo" y que los médicos decidieron dejarlo en observación porque además se golpeó la cabeza.

"Fue ayer a la noche. Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos. Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario", dijo el mismo Cibrián en Involucrados y agregó: "Fue una accidente con suerte".