Penélope Cruz, emocionada por el embarazo de Eva de Dominici

Penélope Cruz se mostró sensibilizada a días de convertirse en tía. Su hermano, Eduardo, espera el nacimiento de su primer hijo junto a la argentina Eva de Dominici.

"Estoy muy emocionada de volver a ser tía. Ver crecer a la familia es lo más maravilloso del mundo", dijo Cruz ante la prensa española, en un evento de presentación de una colección de joyas que ella misma diseñó.

Recordemos que la actriz española ya es tía de Antonella, hija de su hermana Mónica; y es madre de Leo y Luna, de ocho y seis años respectivamente, junto con el actor Javier Bardem.

De Dominici confirmó su embarazo al octavo mes de gestación en una nota a la revista Gente. "Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo", aseguró la actriz.