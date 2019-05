Para Hollywood, Charlize Theron no es una mujer maravilla sino una "vieja" de 40 años

Con más de 800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, Mujer maravilla se convirtió en una de las películas más taquilleras de 2017 y la gran esperanza de los films de DC. También en un fenómeno social que hizo gala del espíritu de lucha feminista del nuevo tiempo, refrendado en los carteles de las manifestaciones por los derechos de las mujeres alrededor del globo, con su protagonista Gal Gadot como icono para toda una generación. Pero no es oro todo lo que reluce en la superproducción y la actriz Charlize Theron lo reveló en el programa de televisión estadounidense de entrevistas, Watch What Happens Live.

En plena promoción de la comedia romántica Ni en tus sueños-se estrenará el 13 de junio en la Argentina-, en la que comparte reparto con el actor Seth Rogen, la ganadora del Oscar contestó a una espectadora que le preguntaba sobre si se arrepentía de haber rechazado participar en Mujer maravilla, uno de los mayores éxitos de los últimos tiempos. Nadie esperaba, ni siquiera los ejecutivos de Warner Bros, la sinceridad de Theron en su confesión.

"Este es un gran ejemplo de cómo Hollywood te da una cachetada en la cara cuando empezás a cumplir años. Alguien se me acercó y me dijo: 'Oh, hay mucha acción en esta película, Mujer maravilla. Queremos que seas consciente de esto'", comentó Theron, concluyendo su discurso con un episodio sintomático del sexismo que sigue rigiendo las oficinas de los estudios de la industria del cine: "Yo les contesté que no estaba muy familiarizada con el personaje. «¿Qué hace la mujer maravilla?» Y ahí fue cuando me contestaron: 'No, es para hacer de madre de la protagonista'". La respuesta que recibió Theron resulta especialmente indignante cuando se tiene en cuenta que la película se filmó en 2016, cuando Theron cumplía 40 años. Para peor, Gal Gadot, la actriz que dio vida a la superheroína, sólo tiene en la vida real nueve años menos que ella. Finalmente fue Connie Nielsen (53) la que interpretó a la reina Hippolyta, cuando Nicole Kidman también rechazó el papel.

"No pasa nada, pero se trató de un momento definitorio que me indicó que algo había cambiado [en mi carrera], y no fui plenamente consciente", explicó la actriz que en los últimos años interpretó grandes personajes en películas de acción, como el de la Imperator furiosa de Mad Max: Furia en el camino y el de Lorraine en Atómica, estrenada el mismo año que Mujer maravilla.

El multimillonario negocio de los superhéroes tiene todavía una deuda a la hora de proponer papeles a actrices situadas más allá de los veintipico. Quizás sea Angelina Jolie, cuya contratación para protagonizar Los Eternos de Marvel está cerca de confirmarse, la que termine con este techo de cristal.

