Paola Krum presentó a su novio: ¡un ex "Chiquititas"!

Meses atrás, Mirtha Legrand invitó a su programa a Paola Krum y le preguntó cómo estaba su corazón. La actriz afirmó estar muy enamorada, pero prefirió no dar nombres. Sin embargo, hace horas terminó con el misterio. Su pareja es Iván Espeche, el reconocido actor que en el 2000 le dio vida al fantasma Rafael, en Chiquititas.

Iván Espeche estuvo casado con la recordada actriz Silvina Bosco, fallecida el pasado 30 de abril. Fruto de esa relación, nació su única hija, Olivia (13).

.

Paola Krum es madre de Eloisa (11), fruto de su matrimonio con Joaquín Furriel. La actriz estuvo casada más de una década con el padre de su hija. En 2011 decidieron separarse de mutuo acuerdo.

A través de las publicaciones en el Instagram de la actriz, se puede ver que la relación va cada vez mejor. En un posteo de Krum, que superó los 2 mil me gusta, él le comentó: "que afortunado ese fotógrafo…" y rápidamente ella le respondió: "uf ¡Muy!".

En otro mensaje de la ex Montecristo, se pudieron visuliazar más halagos. Hace menos de un mes, el actor le consultó en la publicación a su novia: "¿A vos no te dicen Google? ¡Porque tenes todo lo que estoy buscando!".

El afortunado actor no solo se dedica a la actuación, también es músico. En una de sus canciones que lanzó este año, está dedicada a su nueva pareja. El tema Hour in my pocket especialmente para la actriz lleva como foto de portada el rostro de la artista.

.

Fuente: Teleshow