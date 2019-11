Carolina "Pampita" Ardohain protagonizará la boda del año con el empresario Roberto García Moritán.

En la euforia de la previa parece que los preparativos se están descarrillando y Luis Piñeyro, panelista de Pampita Online, le señaló a Carolina: "Cada vez tenés más invitados", indicó, en referencia a que después de medianoche irán más allegados a la modelo y conductora.

Un tanto alarmada, ella señaló: "Me van a matar. Me llama el señor del Palacio Sans Souci (donde se llevará a cabo la boda) y me dice ‘esta gente no entra en la pista’. Y yo le digo ‘no se preocupe, no bailan todos a la vez, es gente grande y todos son aburridos’… ¡le miento! Estoy un poco pasada, como unas 100 personas. Perdón".

"Yo al principio le dije a las organizadores que no cuenten que me pasé, pero llegó la información, no sé cómo y me llamó sacado, se garraba la cabeza. No me van a dejar hacer nunca más nada en ese lugar", agregó.

Para evitar que se agolpe mucha gente en la pista, Pampita diseñó algunas estrategias: "Ya agregué baños químicos, no sé qué más prometerle. Puse sorpresas afuera de la pista para que la gente se vaya a otros lados. En eso estamos, pero nos vamos a organizar".