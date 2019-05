Padawvn: Desde Mendoza, música a bordo del signo de estos tiempos

Padawvn tiene 18 y viene de familia ligada a la cultura: su madre Cecilia Andresen, es artista plástica y una de las fundadoras del grupo “Las Minas de Arte”, que hizo de las suyas a principios de los ‘90; su padre, Marcelo -Marmat-, fue cantante de los Salvages Unitarios y es profesor de Sociología de la UNCuyo y uno de sus hermanos, Julián es bajista de una banda actual que, con suceso, se radica en Buenos Aires: “Trílicos”.

Así las cosas, muchas cosas hacían presumir que Valeriano Padilla terminaría convertido en Padawvn y haciendo el hip-hop un estilo de vida. Junto a Ussi, su productor musical, hace unos meses dio a conocer “2mildiezy8”, su primer disco una búsqueda necesariamente experimental en la que, a bordo de sampleos, guitarras y sonidos muy diversos, va dejando notar sus melodías y sus letras.

Pues bien, por esto, porque su disco lo vale y porque nos conocemos desde hace 18 años y 9 meses, decidimos charlar un poco acerca de su presente y su futuro, por ahora, siempe inminente. Vamos a él.

- Cómo fue que empezaste a hacer música?

- Empecé a hacer música de chico, por los 7 años aproximadamente. Mi viejo músico, y mis amigos hijos de músicos me llevaron por ese camino. Empecé a tocar la guitarra porque mi mejor amigo estaba aprendiendo y me enseñó unos riffs de canciones conocidas que nos gustaban a ambos (The White Stripes, Nirvana entre otros). Luego decidí comenzar clases de Guitarra, duré más o menos 1 año y luego dejé de ir a clases, estaba aburrido de la estructura de ir y que te enseñen, empecé por mi cuenta a aprender y ensayar en mi casa, con ayuda se mi hermano mayor. Después fui aprendiendo a tocar otros instrumentos como el Bajo, la Batería y el Piano a lo largo de los años

- ¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué música escuchás?

- Han variado mucho, sobre todo desde que empecé a hacer música solista. Cuando era chico lo que más escuché fue Nirvana, Rage Against the Machine, Blink 182, Green Day, Babasónicos y a veces iba por otros géneros como la electrónica o el Rap de Snopp Dogg y Whiz Khalifa. La música que escucho actualmente es casi todo rama del Hip-Hop. Escucho Pop como Bruno Mars, Justin Bieber, y también Rap/Trap como Kendrick Lamar, Travis Scott, Post Malone, Tyler, the Creator entre muchos otros. Lo que puedo decir es que siempre he tenido referencias de música internacional y opto por ella antes que la Nacional o Latinoamericana.

- ¿Contame de qué se trata tu disco "2mildiezy8"

- Mi disco "2mildiezy8" se trata de los cambios, de lo que viví y se produjo en el año 2018 (por eso el título). Son diferentes sentimientos plasmados en canciones, todas con una vuelta de tuerca distinta, desde Trap con onda Latina hasta Pop con onda Bossa Nova. Intentamos con Ussi, el productor de este Álbum, actual compañero mío, que sea lo más variado posible, que se vean estructuras distintas a lo largo de la obra.

- ¿Quiénes son los músicos con los que actuás en vivo?

- En los shows que doy actuo con amigos que han colaborado en canciones conmigo dentro y fuera del álbum, como mi novia Japiberdey (Valentina Iniesta), Ciclope, Stiff y BRT (Todos amigos colaboradores). Por ahora tocamos con un set que es Ussi con su Placa de Audio y su PC procesando las voces y pinchando las instrumentales, y yo con un micrófono y la actitud de los temas.

- ¿Qué músicos mendocinos te parecen interesantes?

Siento que en Mendoza hay un auge musical muy fuerte, que viene creciendo hace varios años. Me parecen interesantes muchos músicos como Perras on the Beach, Usted Señalemelo, Alejo y Valentin, Trilicos, etcéteras.

- ¿Cuáles son tus planes para el futuro inmediato?

- Mi futuro inmediato se viene con shows, dentro y fuera de Mendoza. En Mayo quizá tocar acá, luego en Junio ir a La Plata, en Julio a Rosario y, en Agosto, Córdoba. Se viene planeando una gira y movida para tocar y presentar el Álbum en vivo. También sigo haciendo música, planeo sacar algunos Singles con videoclips.

- ¿Estás haciendo canciones nuevas?

- Si, estoy haciendo nuevas cosas. Estamos trabajando constantemente con Ussi en diferentes géneros. Por un lado el R&B, junto con el Trap y por otro el Rock/Pop cerca de lo Indie.

- ¿De qué tratan tus canciones?

- Mis canciones generalmente han tratado de secuencias vividas, o de sentimientos complicados de procesar para mí. El dolor y la tristeza son dos temáticas que he plasmado en varias canciones. También el deseo de hacer las cosas bien, de darle hacia adelante. Sino en alguna otra una historia ficticia que creo en mi mente y le doy vida en la canción.

- ¿Cómo ves el panorama del hip-hop en Mendoza y Argentina?

- Me parece algo bastante bueno en la actualidad de Mendoza y Argentina en general. Las competencias de Freestyle le han dado mucha visibilidad al género y ha hecho que mucha gente se mueva dentro de ella y pueda sentir lo que es todo esto. También han salido muchos artistas que empiezan a revolucionar con sus canciones. En Mendoza el Hip Hop crece cada vez más, con los artistas que quieren salir a la Luz tanto como con las competencias. Actualmente hay una llamada Rapublik (RPK) organizada por no más de 4 chicos de la Sexta Sección, llevada acabo domingo por medio, tiene un lindo ambiente y se pueden ver batallas muy interesantes.

Ulises Naranjo.