Pablo Duggan reveló quién escrachó a Diego Brancatelli

El polémico escrache del que fue víctima Diego Brancatelli en el día de ayer en un supermercado de Miami, Estados Unidos de América, sigue sumando nuevos episodios en las redes sociales luego de que el apellido del panelista de Intratables (América) haya sido tendencia por recibir críticas y apoyo, y el descargo que este realizó; debido a que ahora Pablo Duggan dio a conocer el nombre y la cara de la mujer que grabó a su colega mientras disfrutaba de sus vacaciones.

El integrante de la mesa de Polémica en el bar (América) compartió una foto de la persona que escrachó al periodista K cuando estaba de compras con su esposa y sus dos hijos, y reveló también su nombre y apellido en Twitter, red social en la que posee más de cien mil seguidores.

“Flo F…. es la mujer que cree que @diegobranca no puede ir con su familia donde quiere”, escribió el conductor de C5N, que además repudió el acto que vivió su colega. “Que horror lo que hicieron con @diegobranca y su familia. No se puede ser tan miserable y tan imbécil. Diego es un gran tipo y no se merece eso. ¿Desde cuándo es un delito opinar?”, había expresado previamente.

La mujer que escrachó a Diego Brancatelli en un supermercado de Miami

Esto le valió al periodista ser receptor de una gran cantidad de insultos y críticas por parte de varios usuarios, aunque también recibió acompañamiento de cuentas que aseguraron que la mujer que escrachó a Brancatelli es militante de la diputada nacional de Cambiemos, Elisa “Lilita” Carrió.

Sin embargo, el panelista de Intratables explicó minutos después que la persona apuntada por Duggan no fue quien lo grabó, sino la que difundió el video en las redes sociales, y que fue increpado por una mujer llamada Mariela. “Esa lo subió, Flo fue la que me hostigó. Toda tropa anti K. En redes ponen candados o nombres falsos. Te avanzan con celulares grabando, te dicen que podes hacer y qué no. El odio y la cobardía en persona”, comentó el militante del kirchnerismo.

BRANCATELLI CONFIRMÓ QUE FUE FLO F... QUIEN DIFUNDIÓ EL VIDEO

A raíz de la foto que compartió, Duggan se convirtió en tendencia de la red social del pajarito, pero los comentarios que recibió se dividieron entre quienes apoyaron su decisión y los que lo tildaron de desubicado, poco ético y hasta “facho”.

Fuente: Exitoína