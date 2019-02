Otra denuncia contra Morena Rial

Otra denuncia se le suma a More Rial tras el lanzamiento de su canción, Hello Baby. Primero, la acusaron de plagio de una canción evangélica. Ahora, una compositora la denunció por no pagarle lo que le debe.

"De las ocho canciones que escribí para ella me pagó tres, resta el pago de cinco que ella me dijo que ahora no me las puede pagar, que tiene que ver si consigue la plata. Al estar pago mi trabajo liberé la autoría de esas tres canciones y entiendo que están registradas a su nombre", dijo Stephy Cumbia Rosa.

Stephy Cumbia Rosa

Además, le pegó al representante de la artista: "Confío en Morena, pero no en su representante y productor Christian Manzanelli".

"Es de público conocimiento que trabajé con ella y que le escribí temas, en sus historias de Instagram compartió una de esas jornadas de grabación", dijo Rosa.

Por otro lado, contó detalles de la producción de las canciones: "'Payaso' fue el único tema que escribimos juntas, que compartimos autoría y que todavía no grabó. Escribía todo yo, ella sólo me tiraba un título o una palabra como disparador".

Fuentes: Clarín / Diario Show