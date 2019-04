Operativo reconciliación en PH: mirá a cuál ex CQC quiere Kusnetzoff en su mesa

Desde que Daniel Malnatti dijo que "Andy era un millonario" en una entrevista a Mario Pergolini en TN, se abrió una grieta impensada entre los integrantes de uno de los ciclos más prestigiosos y populares de la televisión como fue Caiga quien caiga. Como una profecía autocumplida, parece ahora que todos están cayendo en esta grieta y se empiezan a conocer detalles de las relaciones entre los noteros y en especial de todo el grupo con Andy Kuznetzoff.

En estos días en los cuales se habló de esta "guerra", supimos que Andy y el Pelado Guillermo López no se llevaron nunca bien y que recién en el año 2015, en una fiesta de Telefe, se reconciliaron, a partir de un gesto del conductor de PH Podemos hablar que le dijo a López: "Pelado, ¿ya está no?", a partir de ahí parece que los ex rivales empezaron a tener una relación cordial y se escriben de manera regular.

También se supo que Malnatti, según las palabras del Pelado, "era un pica seso" y que les deba manija a todos sus compañeros, con temas diferentes como, regalías por los PNT, por las notas que le asignaban a cada uno de los cronistas de calle y hasta por los viajes al exterior, que en la mejor época del programa, eran muy codiciados por todos y parece ser que Kusnetzoff era en general el elegido para esas misiones.

Otra de las curiosidades de tanta rivalidad la contó Nacho Goano, quien dijo que "Andy era muy intenso, y que era competitivo con todos. Te comía los talones". A la polémica se sumaron también Eduardo de la Puente, Juan Di Natale, Ernestina Pais y El Rulo. El notero de la última época de CQC dijo en una nota en Intrusos que "Andy nunca me tiró buena onda. Siempre me tiraba la peor y me bordeaba en la radio" y tal vez hizo uno de los comentarios más fuertes al sugerir que "jamás va a invitar a un ex CQC a su programa de Telefe".

Andy Kusnetzoff conduce el programa más exitoso del sábado de la tele, logrando algo casi histórico: que Mirtha Legrand abandone su clásico horario de las 22 para adelantar sus cenas a las 20, para así evitar la competencia.

Pero parece que la predicción de Rulo falló, porque este próximo sábado el Pelado Guillermo López va a estar sentado en la mesa de Podemos hablar, luego que en Intrusos, Jorge Rial casi lo obligara a mandarle un mensaje a Andy para que le pidiera que lo invitara. Finalmente Andy y su producción accedieron y López tendrá su silla en el exitoso ciclo.

Pero lo que en realidad Andy quiere desde hace mucho tiempo es tener en su mesa a Mario Pergolini. El creador de CQC, es uno de los personajes más difíciles de invitar y casi no va a ningún lado. Mario elige muy bien donde ir y suele dar apenas dos o tres entrevistas por año.

La incansable producción de Andy lo invita regularmente y hasta ahora no han conseguido llevarlo al programa. Teleshow le consultó a Pergolini sobre la invitación y la razón de su negativa y Mario respondió: "Si me llamaron, siempre dije que no. Una vez me llamó Andy y le respondí lo que pienso, 'no voy a programas con varios invitados'".

El fundador de Cuatro cabezas, prefiere ir sólo a los programas y no compartir entrevistas con nadie, sobre este punto Mario aclaró: "No voy a programas con otros invitados porque pienso que no tiene sentido. Pero cuando me inviten sólo voy a ir. Igual supongo que eso nunca sucederá". Y para terminar sobre la polémica de los ex CQC, Pergolini ironizó: "Para mi atrasa esta charla, llega 8 o 9 años tarde. Pero si interesa es porque denota que el público de la televisión es grande".

Fuente: Adrián Pallares para Teleshow