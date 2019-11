Nuevo romance: Fede Bal, muy cerca de una Miss Uruguay

La semana pasada, Fede Bal protagonizó una fuerte pelea con los integrantes del Jurado y VAR en el programa Showmatch. Luego, el participante fue eliminado por la decisión del público.

Tras su malestar, decidió tomarse unos días a Punta del Este, Uruguay. Según sus Stories de Instagram disfrutó de una estadía en un lujoso hotel de la región, desayunó acompañado y cenó junto a una mujer.

"No te adaptes a lo que no te hace feliz", publicó en sus historias de Instagram, pero no etiquetó a la rubia que protagoniza la foto de espaldas.

Según publicó el stio paparazzi.com.ar, el actor está acompañado de una modelo, ex Miss Uruguay y conductora llamada Melina Carballo.