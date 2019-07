Nueva denuncia contra Fabián Gianola por abuso sexual

Viviana Aguirre acusó de "abuso sexual gravemente ultrajante" a Fabián Gianola. De acuerdo con su testimonio, el hecho por el que la periodista acusa al actor habría ocurrido en la noche del 22 de mayo, cuando compartían una emisión del programa Estamos de vuelta (lunes a viernes de 20 a 21, por Radio Colonia), donde eran compañeros, según publicó en exclusiva el sitio Teleshow.

"Estábamos en el aire. Mi compañero que se encarga de las redes sociales sacaba fotos del lugar y el señor (por Gianola) me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien", relató Aguirre, en diálogo con dicho medio.

La periodista asevera que no hay ninguna intención oculta detrás de su acusación. "Yo no quiero nada económico, ni ser famosa. Lo que sí quiero es que la gente sepa que el tipo es un acosador. Y que ninguna chica que recién empieza trabaje con un tipo de estos", declaró.