Nito Artaza confesó que un político lo "quiso levantar"

Hace tiempo que Nito Artaza divide sus tiempos entre lo artístico y lo político. Ahora, mientras protagoniza en teatro La Jaula de las Locas, donde es dirigido por Cecilia Milone, su esposa, también hace campaña como candidato a Senador Provincial por Avancemos en la provincia de Corrientes.

El actor y productor dio una entrevista en el programa Falta de Respeto, conducido por Fernando Prensa en Radio Conexión Abierta y, además de hacer un mea culpa en su relación con las mujeres, reveló que varios hombres intentaron seducirlo alguna vez.

"Creo que es momento de que los hombres pidamos perdón a las mujeres por tantos años de ninguneo. Yo como director alguna vez levanté el tono para decir algo y hoy día ya no lo haría. Hoy me dirige una mujer y ya sabemos que tiene su carácter, estoy pagando todas las que hice, hasta llego temprano al teatro!", dice divertido en referencia a Milone.

Nito también habló de las veces en las que quisieron conquistarlo. "Alguna que otra mujer se me tiró un lance alguna vez, y señores también, como nueve o diez. Y no porque yo sea lindo ni nada de eso, pero anda a saber", contó y agregó al respecto: "De chico me pasó con varios y de grande me sigue pasando. Una vez un político me quiso levantar, me expresó su admiración y me invitó a ir a otro lado... tal vez quería que fuéramos a debatir alguna ley a su casa y la verdad es que le dije que por el momento no, pero nunca hay que decir que no en la vida, ¡uno nunca sabe!".

"No van a desaparecer las preferencias, pero creo que en el siglo 21 la gente va a tener relaciones con seres humanos, sin importar el sexo. En mi caso, yo prefiero a una mujer", explicó.

Como integrante del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa, Artaza es muy crítico de la gestión de Mauricio Macri. "Hay que cambiar el modelo y las políticas públicas que se instalaron en estos cuatro años. Este Gobierno hace el plan del Fondo Monetario Internacional, con ajuste que perjudica a las familias, a los jubilados...".

Fuente: Exitoína