Nicole Neumann y Matías Tasin están juntos de nuevo

A pesar de que el libro de la relación de Nicole Neumann y Matías Tasin ya parecía terminado, en las últimas horas sumó un nuevo capítulo. En febrero se habían separado, pero no resistieron la distancia y ya están juntos de nuevo.

La modelo y el empresario dieron pie a una nueva reconciliación, la tercera en su haber, y estuvieron a los besos durante la noche del sábado mientras paseaban por la zona de la Costanera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informó el periodista Luis Bremer en Infama (América), la rubia estuvo “chapando” como si fuesen dos adolescentes bajo la luz de la luna.

Tras la primera separación a fines de 2018, los rumores que circulaban indicaban una molestia de Tasin ante la gran exposición que vive en los medios Nicole y todo su círculo. Luego de una reconciliación a los besos en un conocido boliche bailable, y posteriormente un nuevo final, el empresario rompió el silencio acerca de los motivos que lo alejaron de la rubia. “La pasamos genial y lamentablemente por diversos motivos no pudimos seguir estando bien y decidimos no estar más juntos”, declaró en marzo de este año.

Por su parte, Nicole declaró para la revista CARAS que “vio cosas que no funcionaban”. “Uno va conociendo gente, vas probando, y a veces la relación prospera, y otras no. En este caso, estuvimos casi un año juntos, y casi al final de la relación vi cosas que no funcionaban, que no iba, y decidimos terminarla”, aseguró durante una producción fotográfica en Tulum, México.

El acercamiento de Tasin y Neumann se da en momentos convulsionados en la vida de la modelo. El mes pasado, luego de varios cruces y planteos a la producción, fue despedida del panel de Cortá por Lozano, y días atrás se conoció que junto a su abogada le impuso una cautelar a su ex, Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte, con el objetivo de que no muestren más en las redes a sus hijas sin su consentimiento.

Al parecer, lo que no funcionaba ha vuelto a hacerlo, teniendo en cuenta que una nueva reconciliación está en marcha, y obviamente con el objetivo de que la tercera, finalmente sea la vencida.

Fuente: Exitoína