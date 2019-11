Nicole Neumann recargada: inesperada confesión sexual y fulminantes dardos contra su ex

Nicole Neuman lanzó polémicas declaraciones en el programa radial Agarrate Catalina.

Algunos de sus dichos podrían estar referidos filosamente a su ex, Fabián Cubero. “Es importante aprender a estar bien solo y no agarrarse de lo primero que se te cruza".

“Los hombres pretenden que uno les de todo y después son un papelón. Si queres que sea un ángel dame un cielo sino bancate el infierno”, arremetió contundente.

Neumann también sorprendió con una confesión sobre su vida sexual. "Soy muy pasional, voy con todo, te doy todo, si no das lo mismo, quedáte en tu casa. Tengo la vida muy ocupada como para hacerme drama".

Y agregó: "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, hay otras cosas que valoro más, otro tipo de conexiones, lo sexual no me llena, no me deja nada, tengo otra edad, tengo tres hijas, prefiero el celibato", aseguró entre risas, pero luego aclaró que se trata de una preferencia ocasional. "Es por un tiempo".

Con respecto a los rumores que la vinculan a Bautista Amadeo, enfatizó: "Es muy importante aprender a estar solo, pasar tiempo conmigo misma es importante porque mi tiempo es oro, quizá [en las redes] tiro mensajes al universo para que el universo provea", bromeó la modelo y panelista.