Nicole Neumann mostró en vivo cómo logra sus foto sensual para las redes

Nicole Neumann realizó una escapada a Bariloche, acompañada por sus tres hijas. La modelo aprovechó para descansar y compartió con sus 1,3 millones de seguidores de Instagram algunas postales de estas vacaciones familiares.

"Me tomé unos días para estar con mis hijas en las vacaciones de invierno. Cuando tenés hijos cambian las prioridades", reconoció la panelista del programa Nosotros a la mañana. Luego, reveló sus secretos para lograr una buena fotografía.

"Me gusta hacer fotos originales. La típica foto en la nieve es un embole. Y bueno, acá me clavé las antiparras y me saqué la bombacha", explicó Nicole sobre una imagen que posteó desde Bariloche. "Tuve un poco de contacto con la naturaleza, esquié. Yo no muero por esquiar, pero a mis hijas les encanta y aproveché", agregó.

Luego, el Pollo Álvarez le preguntó quién le había sacado una fotografía en la que aparecía tirada en el piso haciendo topless. "Con una mano en el corazón, lo juro por mi vida, esa foto me la sacó mi hija Indiana. Se paró arriba del banquito que está arriba de la cama", le contestó la ex de Fabián Cubero.

Luego, Nicole se tiró en el piso del estudio para simular la misma toma, mientras uno de sus compañeros ofició de fotógrafo. Entre risas, Álvarez señaló: "Yo me casé hace una semana, tener esta foto en mi celular me complica la vida".

Además, la panelista afirmó que aprovechó estas vacaciones para estar en modo madre, dedicada full time a disfrutar de la compañía de sus hijas. Y aclaró que ningún hombre estuvo con ella.

Mientras estuvo en Bariloche, Nicole escribió un extenso mensaje dedicado a quienes la critican en las redes sociales. "Soy flaca por genética y porque entreno 3 veces por semana y me ocupo de comer sano. Mi alimentación es vegetariana hace 23 años y 80×100 vegana (siempre lo dije así, jamás otra cosa)", señaló en su cuenta oficial de Instagram.

"Tuve 3 hijas, pero me ocupé de seguir gustándome sin sacrificios extremos, pero sí, cuidándome y ocupándome. Tengo 38 años y soy una mujer joven, llena de sueños y de ganas. Puedo ser mamá y también, mujer, amante, amiga y todo lo que quiera. Puedo equivocarme una y mil veces pero siempre aprendo de mis errores e intento ser mejor persona cada día, no, no soy perfecta, ni pretendo serlo", explicó la ex de Fabián Cubero.

"Tengo mis convicciones y trato de sumar siempre mi granito de arena y compartir lo que pienso y siento con ustedes. No te obligo a seguirme, si no te gusta, podés seguir a quien te guste y ahorrarte la mala onda de criticar y suponer estupideces de mi persona", señaló la conductora, muy enojada.

"Es mi vida, si no tenés mucho contenido y tenés que estar revolviendo la del otro, criticando, opinando, acotando, está OK, pero hacelo en tus redes en tu entorno, y mejor trata de ocupar el tiempo en generarte contenido y vida propia, ¡vas a ser más feliz!", finalizó Nicole.