Nicole Neumann aseguró que Fabián Cubero quiso volver con ella

Otra vez más Nicole Neumann abrió su corazón para contar los pormenores de su difícil relación con su ex Fabián Cubero. "Después de separarnos, pasó un año entero diciéndole a mis amigos que moriría con la alianza puesta y que si yo le pedía perdón, volvía de inmediato", aseguró la modelo a la revista Gente.

Con esta declaración, la modelo expuso a Cubero, quien conoció a su actual novia, Mica Viciconte en los primeros meses de 2018. "Como su vida personal no me inmuta, no me molesta, ya no sabe por dónde pegarme. Cunado una persona tóxica no puede controlarte, trata de controlar la mirada pública sobre vos y le queda fácil hacerme quedar mal frente a todos", expresó la modelo que se separó de Cubero oficialmente en mayo de 2017.

Son varios los problemas que enfrentan a la pareja. Hace poco él hizo pública su indignación porque ella se había ido con sus hijas de vacaciones a Salta sin avisarle . Pero ella desmiente sus palabras y asegura que él sabía exactamente cuándo regresaba: "Nunca lo vi tan preocupado por el tiempo con sus hijas cuando concentraba durante días... Su necesidad de sabotearme y de sabotear todos mis planes le es más prioritaria que la tranquilidad de sus propias hijas. (...) Reclama y predica lo que no es capaz de cumplir. A raíz de este escándalo me enteré a través de los medios que se muda y yo no fui notificada del domicilio legal en el que estarían mis hijas cuando lo visiten, ni de si habrá un tercero con ellas durante ese tiempo. No es coherente".

Según Neumann, detrás de los reclamos que su ex le hace hay una frustración: "Claramente no lo supera o no me perdona (...) me encantaría tener un vínculo sano y lógico. O compartir un cumpleaños. Estuvo invitado a todos los cumpleaños pero no, él prefiere hacerles festejos aparte".

Ante la pregunta de si lo considera un buen padre, expresó: "Cumple con el tiempo que debe pasar con sus hijas. Sí, es cariñoso y les da amor pero, por otro lado, no deja que ellas vivan lindos momentos, tranquilos y en paz con su mamá, a quien también quiere arruinar como si eso no las afectara. Nadie de mi entorno sale a hablar mal de él y si lo intentaran, yo los frenaría: ´¡Ey, es el padre de mis hijas, respeto por ellas!´. Las expone de la manera más cruel en un reality show de su intimidad y, pero aún, deja que un tercero que no conoce la historia familiar, ni las internas, ni me conoce a mí, también lo haga. ¡Exponer la intimidad de las pequeñas es anti ético! (...). Intento creer que no lo hace adrede. Evidentemente hay algo enorme que él no está pudiendo resolver. Tal vez debería ir a terapia".