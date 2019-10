El próximo 30 de octubre, El Trece estrena la ficción Tu parte del trato, que protagoniza Nicolás Cabré, quien reveló que le pidió a la producción un doble de cuerpo para las escenas jugadas con Jazmín Stuart.

Después de confesar la incomodidad que le produce rodar escenas íntimas, Cabré ahora especificó: "Es para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté… He hecho de todo, desnudos en teatro y cine. Hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís ‘mirá que machazo’, no me siento cómodo ahí”.

El actor es padre de Rufina, fruto de su ex relación con Eugenia "China" Suárez, quien actualmente tiene 6 años.