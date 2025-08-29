Netflix se anticipa a Halloween y reveló el primer vistazo de la esperadísima "Monstruo: la historia de Ed Gein"
La tercera entrega de la saga de Ryan Murphy explora los macabros crímenes del asesino que inspiró los grandes íconos del terror y llega a Netflix.
Netflix y Ryan Murphy regresan con la tercera entrega de su exitosa serie de crímenes reales. En esta ocasión, la trama se adentra en la vida y los crímenes de Ed Gein, el infame asesino serial y saqueador de tumbas que se convirtió en una de las figuras más aterradoras de la historia criminal de Estados Unidos. La serie, protagonizada por Charlie Hunnam, se perfila como la más inquietante hasta la fecha.
En un contexto donde las series que exploran la criminalidad generan un creciente interés, Netflix ha publicado imágenes preliminares de Monster: The Ed Gein Story, la tercera entrega de la popular serie creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Tras el éxito mundial de Monster: la historia de Jeffrey Dahmer y Monsters: la historia de Erik y Lyle Menendez, la plataforma apostará por uno de los casos más perturbadores.
De qué trata el tercer gran capítulo de esta serie de Netflix
La nueva temporada, que llega a la plataforma el próximo 3 de octubre de 2025 en todo el mundo, se adentra en los horrores cometidos por Ed Gein durante la década de 1950. La producción reconstruirá cómo este hombre, aparentemente inofensivo y reservado, pasó a convertirse en uno de los criminales más macabros de la historia, aterrorizando a una pequeña comunidad rural de Wisconsin.
El relato se centrará en los crímenes que lo hicieron famoso: el asesinato de Mary Hogan en 1954 y de Bernice Worden en 1957. Además, la serie explorará la exhumación de cadáveres que realizaba en cementerios locales, cuyos restos utilizaba para fabricar objetos domésticos y piezas de vestimenta.
El reparto de esta nueva temporada está preparado para capturar la atención del público. Charlie Hunnam interpretará al infame asesino en una historia que examina cómo una pequeña comunidad rural puede ocultar terrores inimaginables. Junto a él, actores como Laurie Metcalf, Olivia Williams y Tom Hollander aportarán su habilidad para narrar la espeluznante historia de Gein.