Netflix: las series que llegan en febrero

Un grupo de hermanos que se enfrentan al apocalipsis haciendo uso de sus superpoderes; una joven que muere y renace de manera constante; una institución que es el epicentro de números musicales y rivalidades adolescentes: todo eso y mucho más ofrece Netflix en febrero y, en esta nota, repasamos tan solo algunas de las novedades que la plataforma de streaming incorpora a su vasto catálogo en el terreno televisivo.

*MUÑECA RUSA (Primera temporada)

Tras su excelente interpretación de Nicky Nichols en Orange Is the New Black, un protagónico en TV para Natasha Lyonne resultaba inevitable. En Muñeca rusa, la actriz se pone en la piel de Nadia, una mujer que crea videojuegos y que muere siempre en el día de su cumpleaños. Netflix no reveló demasiado acerca de la trama - que evidentemente tiene puntos de contacto con el film El día de la marmota-, pero sí adelantó que cada una de esas muertes conducirán a Nadia a un mismo escenario: el baño de su casa donde se está preparando para la llegada de sus 36. "Ella está atrapada en un loop surrealista y mirándole la cara a su propia mortalidad", comunicó la plataforma de streaming sobre esta serie creada por Lyonne junto a Amy Poehler y Leslye Headland. El elenco de Muñeca rusa se completa con los nombres de Chloë Sevigny, Dascha Polanco (quien también integró el cast del drama carcelario de Jenji Kohan), Brendan Sexton III y Rebecca Henderson, y su primera temporada consta - como la mayoría de las apuestas de Netflix - de 8 episodios. Disponible desde el 1° de febrero.

*NIGHTFLYERS (Primera temporada)

La creatividad de George R.R. Martin va mucho más allá de Game of Thrones, y Nightflyers lo demuestra. Se trata de una novela corta que el autor editó en 1980, como previa a una versión expandida que vio la luz al año siguiente. Como si ésto fuera poco, en 1985 Martin sacó una colección de cuentos con el mismo nombre que fue adaptada en un film homónimo en 1987. Finalmente, Netflix sube a su plataforma la primera temporada de la serie de SyFy basada en la obra de Martin, y ambientada en 2093, cuando la Tierra padece una destrucción masiva y un grupo de científicos deba subirse a una nave para hacer contacto con figuras alienígenas que poseen conocimiento sobre el ineludible fin del mundo. Asimismo, la serie promete "un viaje a dimensiones inesperadas en el que suceden incidentes misteriosos y destructivos". El propio Martin definió a la historia de Nightflyers como "el clásico relato de un casa embrujada, pero situado en una nave; es Psicosis en el espacio", aseveró el autor. La serie de 10 episodios está protagonizada por Gretchen Mol, Eoin Macken y David Ajala. Disponible desde el 1° de febrero.

*ONE DAY AT A TIME (Tercera temporada)

Esta suerte de remake de la sitcom de 1975 creada por Norman Lear terminó siendo mucho más de lo que aparentaba. Concebida por Gloria Calderon Kellett y Mike Royce, la serie puso el foco en la cotidianidad de una familia latina que vive en Los Ángeles, y lo hizo con una sensibilidad extraordinaria que le garantizó su continuidad televisiva. En One Day At A Time se abordaron tópicos de urgencia como lo que conlleva el "salir del clóset", los pormenores de las enfermedades psiquiátricas, la homofobia y, por supuesto, lo que implica ser un inmigrante en los Estados Unidos. Protagonizada por Justina Machado, Todd Grinell, Isabella Gomez, Stephen Tobolowsky, Marcel Ruiz y la legendaria Rita Moreno, la serie superó a su versión original ( e incluso intenta salirse de los parámetros de una sitcom modelo) y promete ribetes dramáticos para la tercera temporada, en la cual la posible pérdida de un ser querido es el tópico predominante. Por otro lado, se espera que en uno de los 13 episodios haga una participación especial la cantante Gloria Estefan, quien prestó su voz para el tema principal de la serie, This Is It. Disponible desde el 8 de febrero.

*VELVET COLECCIÓN (Segunda temporada)

El spin off de la exitosa Velvet replicó la popularidad de su serie madre, siempre con la impecable producción de Bambú moviendo los hilos. La acción transcurre en la Barcelona de los 60, contexto en el que se abre la nueva tienda Velvet, con las clásicas vueltas de tuerca que se suscitan entre las dinámicas de los personajes, una marca registrada de la producción original. En cuanto a la segunda temporada que desembarca en la plataforma de streaming, el papá de la criatura, Ramón Campos, adelantó qué podemos esperar de este regreso. "La idea es afianzar el Velvet de Barcelona. La temporada pasada fue como la transición del Velvet original a su secuela, y ahora vive por sí solo". La primera línea argumental que veremos en Colección gira en torno a un importante encargo que recibe la tienda: un vestido para la coronación de la reina de Irán. Como es de esperarse tratándose de una serie donde los enredos son moneda corriente, la confección del vestido será lo de menos cuando las interacciones entre las partes puedan consagrar o bien arruinar la compañía. La segunda temporada de Velvet Colección consta de 10 episodios dirigidos por Jorge Torregrossa y Gustavo Ron. Disponible desde el 14 de febrero.

*THE UMBRELLA ACADEMY (Primera temporada)

Este mes, Netflix presenta una nueva serie sobre superhéroes que no viene del mundo Marvel. Se trata de The Umbrella Academy, la flamante producción del showrunner Steve Blackman (el hombre que escribió algunos episodios de otra serie original de la plataforma, Altered Carbon), basada en el cómic de Dark Horse escrito por Gerard Way - a quienes muchos conocerán por ser el líder de My Chemical Romance -, e ilustrado por Gabriel Bá. La historia comienza en 1989, cuando 43 niños nacieron súbitamente, sin que sus madres hayan presentado previamente señales de embarazo. Un pequeño grupo es reclutado por un influyente empresario, Reginald Hargreeves (Colm Feore), quien funda la Academia Umbrella para que puedan perfeccionar sus peculiares superpoderes. Sin embargo, con el correr del tiempo los pequeños se distancian, y se reencuentran en su vida adulta con dos propósitos: investigar la muerte de su "padre", y salvar al mundo del apocalipsis inminente. The Umbrella Academy sigue a los personajes de Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Vanya ( Ellen Page ) y Cinco (Aidan Gallagher) en ese atribulado momento de sus vidas en el que deberán dejar de lado sus diferencias. Disponible desde el 15 de febrero.

*GO! VIVE A TU MANERA (Primera temporada)

Go! Vive a tu manera se erige como la primera novela musical infanto juvenil de América Latina concebida por el gigante del streaming y, como consecuencia, promete conflictos entre sus personajes adolescentes, quienes están tratando de descubrir sus intereses, motivaciones. En síntesis: su identidad. La protagonista de la serie es Mia (Pilar Pascual), una joven de gran talento para la comedia musical, quien vive con su madrina adoptiva, y cuya vida cambia cuando obtiene una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Saint Mary, la cual tiene el departamento de arte más reconocido y prestigioso. A pesar de su felicidad, Mia pisa la institución con el pie izquierdo cuando conoce a su antagonista, Lupe (Renata Toscano), la abeja reina del lugar. Asimismo, habrá intereses románticos de ambas que complicarán aún más el panorama: Álvaro (José Giménez Zapiola) y Juanma (Santiago Sáez). Go! Vive a tu manera también cuenta con las interpretaciones de Carmela Barsamian, Paulo Sánchez Lima, Majo Chicar, Laura Azcurra, Gastón Ricaud, Majo Cardozo y Axel Muñiz, fue producida por Onceloops y Kuarzo Entertainment Argentina, y su primera temporada tiene 15 episodios con números musicales de alto impacto, como se puede apreciar en el primer adelanto, Tonight!. Disponible desde el 22 de febrero.

*SUBURRA: SANGRE SOBRE ROMA (Segunda temporada)

Para los amantes de las series sobre el mundo del crimen y la corrupción, este mes Netflix los dejará satisfechos con el estreno de la segunda temporada de Suburra: sangre sobre Roma, la serie italiana que funciona como precuela del film homónimo neo noir de 2015, dirigido por Stefano Sollima y basado en la novela de Giancarlo De Cataldo y Carlo Bonini. El drama que tiene como showrunners a Daniele Cesarano y Barbara Petronio registra los pormenores de la corrupción en Roma, desde lo que sucede en el Vaticano, pasando por las mafias, hasta el universo de la política. Todos los personajes tienen intereses con un común denominador: llegar al poder y conquistarlo indefinidamente. La primera temporada de la serie se caracterizó por su gran dominio de las secuencias violentas - nada es sutil en Suburra -, y Netflix redobla la apuesta para esta segunda vuelta. "Los nuevos episodios tendrán más acción, drama y juego de poder", adelantó la plataforma de streaming sobre la frenética producción protagonizada por Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini y Claudia Gerini. Disponible desde el 22 de febrero.

*VAN HELSING (Tercera temporada)

La serie canadiense de terror y fantasía de SyFy sigue firme, con un público fiel que espera con ansiedad los nuevos episodios de esta producción concebida por un gran dramaturgo y cineasta como Neil LaBute, todo un especialista en historias que no escatiman en humor negro. Vanessa Van Helsing, interpretada por Kelly Overton, se despierta tras un largo tiempo en coma y advierte que está viviendo en un mundo posapocalíptico, en el que puede hacer uso de su poder de convertir a los vampiros en humanos. Si bien las dos primeras temporadas mostraron su sinuoso camino hacia su hija, esta tercera entrega - por razones que no revelaremos -, ampliará su narrativa en sus 13 episodios. "El equipo de escritura tiene algunas aventuras increíbles planificadas para nuestro elenco y algunas sorpresas nuevas, como así también espera que la sangre se derrame y los personajes mueran gritando mientras el destino de la humanidad se acerca cada vez más al borde del verdadero caos y la oscuridad total", le contó LaBute al portal Deadline. Disponible desde el 25 de febrero.

