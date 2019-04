Nazarena Vélez: "No soy K, pero la estamos pasando mal"

Nazarena Vélez volvió a referirse a la dura situación económica que atraviesa, mientras realiza una gira con su obra, Verdades Mentirosas.

"Ahora voy al chino y compro segundas marcas. No estamos pasando un buen momento. Hace tiempo en el país la pasamos complicado. No lo vivo con angustia... angustia es la gente que no puede comprar", dijo Nazarena en una entrevista con Crónica HD.

Además confesó que "mi hijo Titi me decía que era la única famosa pobre. Estamos en una situación complicada del país, soy una mujer que se la banca sola".

Reflexiva, la productora expresó: "Soy antipolítica. No soy K, tampoco soy macrista. La estamos pasando mal, muchos. Estoy contando una realidad. Cada vez que te llega la luz o el gas, es mucha plata. Ahora me embargaron por no pagar la patente del auto".

Fuente: Exitoína