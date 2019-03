Nazarena Vélez: "Me obligaron a tener relaciones sexuales con un arma en la cabeza"

Nazarena Vélez recordó este sábado un duro episodio de violencia sufrido hace más de veinte años. La actriz contó que una expareja le apoyó un arma en la cabeza y la obligó a tener relaciones sexuales.

"Decime si me equivoco. ¿Vos alguna vez has hablado de una pareja con un arma? ¿Puede ser?", le preguntó Andy Kusnetzoff, conductor de Podemos Hablar (Telefe).

"Sí, me obligaron a tener relaciones sexuales", respondió Nazarena, que luego dio más detalles del caso.

"Tenía 23 años. (Era) Una persona que yo después denuncié. Me ponía un revólver en la cabeza, que él después me dijo que estaba descargado, y yo por supuesto terminaba tirada en el piso. Nunca me sacaba el arma de la cabeza. Y me obligaba a tener relaciones sexuales", continuó la modelo y actriz.

—¿Fue una pareja? —le consultó Andy.

—Sí, una pareja de dos años —puntualizó ella.

Nazarena agregó que realizó la denuncia, pero como había pasado demasiado tiempo entre el hecho y su recurso a la Justicia, su presentación no prosperó.

"Lamentablemente, no tuvo ninguna consecuencia. Porque como yo lo conté mucho tiempo después, había que demostrarlo. Y yo no tenía formas de hacerlo".

—Me imagino que era una persona pública —comentó Kusnetzoff —. ¿Sigue con su vida como si nada?

—Como si nada, como si nada— contestó, resignada, Nazarena.

