Por si faltaba algo en la cruenta guerra entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis, ayer la renegada ex esposa del Pájaro descubrió que puede armar flor de escándalos a través de Instagram e inauguró su cuenta en esa red social ( @mariananannis_) subiendo un video en el que se ve un extracto de su reciente participación en un programa de la televisión italiana.

La presentación de Mariana Nannis en Instagram

Luego, publicó varias fotos de su intimidad, siempre glamorosa. Pero en las historias que permite el Instagram fue donde Mariana disparó más fuerte, contra Claudio Paul y su novia, Sofía Bonelli, pero también, de manera indirecta, contra Diego Maradona. “Fea, fea, fea...”, escribió Mariana sobre una foto de Bonelli, en la que también dejó un comentario de muy mal gusto, incluyendo algunos insultos y emoticones con caritas vomitando.

Uno de los posteos de Mariana Nannis

Mariana Nannis abrió una incendiaria cuenta en Instagram

En otra foto, en la que se ve una pantalla donde el ex futbolista habla con El diario de Mariana, Nannis sentenció: “¡¡¡Contratá al traductor del 10, que no se te entiende nada cuando hablás!!! Sos habitué del Mercadona parece, jajaja”.

Uno de los picantes posteos de Mariana Nannis

En simultáneo, en esa entrevista Caniggia daba su versión de las cosas: “Yo, cuando hablo, digo la verdad. No me gusta participar de este circo mediático. Nunca pensé que se podía llegar a tanto. Siempre he tratado de cuidar mi intimidad, pero acá se ha ido todo de las manos con comentarios y acusaciones que son falsas”, comenzó la charla.

Y siguió: “Ella está diciendo una barbaridad atrás de otra sin ningún tipo de fundamento y dañando a personas. No sé cómo les prestan atención a semejantes audios y barbaridades. No se debería tomar en serio lo que dice”, sugirió, y desmintió a su ex: “No hay violencia de género, por eso nunca va a haber ninguna prueba”.

También aseguró que Mariana Nannis “está fuera de control”. “Es aberrante, tiene una locura total. Todas las acusaciones y los comentarios son patéticos”, e indicó que ha intentado reunirse con su ex y sus respectivos abogados, “pero no hubo respuesta”. “Ninguna de las acusaciones que se han dicho ha sido probada. Mi salud está perfecta. Lo que dice de la droga es una calumnia y una barbaridad. Nada de eso es cierto. No hay drogas ni prostitución”, continuó.

Por otro lado, defendió a su pareja, Sofía Bonelli: “Es una chica espectacular. Muy respetuosa, que nunca ha reaccionado. Es una gran hembra. Así como se los digo”.

Fuente: Diario Show