Nai Awada abandona el kirchnerismo y llama a marchar por Mauricio Macri

Nai Awada se sumó a la convocatoria de Luis Brandoni pidiéndole a la gente marchar por Mauricio Macri, con un particular mensaje: “Me sumo a la marcha del 24 de agosto. Somos muchos los artistas que no apoyamos al kirchnerismo aunque no parezca. Yo te apoyo Mauricio Macri y te deseo lo mejor. Se lo PADRAZO que sos y tu vocación como presidente”.

El tuit de Nai Awada en apoyo a Macri

Recordemos que durante la gestión de Mauricio Macri, el Presidente se caracterizó por avanzar y hacer marcha atrás con muchas iniciativas. Sin ir más lejos, la semana pasada decidió congelar el precio de los combustibles, un tipo de medida que fue ampliamente criticada en el pasado por el primer mandatario.

Por su parte, Nai Awada recurrió en un brutal cambio de discurso en lo político. Hace dos años, se deshizo en elogios hacia Cristina Kirchner. Dos años después, elogia a su tío político, en medio de un complicado momento electoral.

Fuente: Rating Cero