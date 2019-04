Acostumbrado a ser una persona inquieta y movediza, Javier Milei deberá habituarse a hacer reposo debido a una grave lesión que sufrió en su brazo izquierdo.

El motivo de su accidente "doméstico" se debe a que cuando salió de su habitación vio cómo sus cinco perros mastines se cruzaron en una bestial pelea. En seguida y sin dudarlo, el econimista corrió a separarlos sin saber lo que le iba a pasar.

"Estoy bien... me tuvieron que dar unos puntos y me inmovilizaron el brazo izquierdo...", manifestó con diálogo en Implacables.

Y agregó frustrado: "Ellos estaban en el living y cuando salí del cuarto fue una imprudencia de mi parte porque Daniela (su novia) estaba en otra parte de la casa y los mandó ahí".

"Entonces se trenzaron los cinco, se disputan quién es el preferido y se genera ese intercambio que por estar en el medio terminó así", explicó el economista. Y continuó convencido: "Estoy absolutamente fastidioso... son perros de 90 kilos y 1,80 parados pero que quede claro que no me atacaron a mí".

Así quedó el brazo de Javier Milei

A su vez, Milei contó por esas lesiones le dieron seis puntos en su antebrazo izquierdo pero y esperaba que le coloquen "algo más amigable" en la zona afectada: "Ni siquiera me puedo cambiar".

Además, el economista contó que le pidió al médico que no le ponga un yeso ya que le "prometía" que se iba a portar bien y no se iba a mover. Sin embargo, el profesional le replicó que dado a sus movimientos frenéticos que conoce por ser una figura pública, no se iba a arriesgar a que se le abran los puntos y se le produzca una infección, por lo que dedició ponerle el yeso.

Por último, Javier concluyó su historia con halagadores comentarios hacia su pareja. "Ella ató a los otros tres perros para que no se metieran en la pelea. Ahora estamos juntos y también está mi hermana. Esta semana trabajaré desde casa", finalizó.

Fuente: Diario Show