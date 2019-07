Murió un cómico español de "Aquí no hay quién viva"

El actor español de 68 años de edad, Eduardo Gómez Manzano, falleció como consecuencia de un cáncer de laringe. Gómez fue un actor cómico que obtuvo gran notoriedad gracias a sus papeles en programas de televisión como Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Su muerte fue confirmada vía Twitter por su amigo y productor Alberto Caballero.

Durante una entrevista hecha por El País, Gómez no dudo en decir que no le llamaba la atención el mundo de la farándula "Yo no quería ser actor" y añadió "Yo no quería pero todo el mundo se partía la caja cuando hablaba [...] Que se rían porque he contado un chiste, vale, pero que se rían sin yo saberlo jode. Ahí me fui. Mi amigo no me habla desde aquel día".

Muy probablemente sin saber, a partir de ese momento comenzó su escalada hacia el éxito. En 1994 llegó su primer papel en televisión gracias a la serie de Andrés Pajares transmitida en Antena 3 ¡Ay señor, señor! y después en Muertos de risa (1999), La comunidad (2000), 800 balas (2002) y Crimen ferpecto (2005).

Sin embargo en 2003 le llegó la gran oportunidad de su vida profesional cuando obtuvo el papel de Mariano Delgado en la serie Aquí no hay quien viva, la antítesis de un galán moderno que se sentía todo un metrosexual, un trabajo que le valió el premio de la Unión de Actores a mejor secundario en 2004.

En el cine también tuvo múltiples papeles como en La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003), Tiovivo c.1950 (2004) y Torrente: El Protector (2005). Además intervino en anuncios comerciales en particular el de la marca Clipper.