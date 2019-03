Muerte de Jaitt: se difundieron las desesperadas llamadas al 911

La muerte de Natacha Jaitt genera cada vez más dudas. En C5N publicaron los audios de tres llamadas realizadas al 911 por Gonzalo Rigoni y Raúl Velaztiqui, quienes se encontraban en el salón Xanadú.

El primer aviso fue realizado por Rigoni, dueño del lugar: "Hola. Necesito una ambulancia urgente. Villa La Ñata, Benavidez, Tigre. Calle Isla Verde, entre El Faro y la Beatriz. Hay una chica que se desmayó. Dentro de la casa y parece que no respira. Tiene 35 años".

El segundo lo realizó Velaztiqui: "Hola, por favor. Me podrías mandar una ambulancia. Estoy en Tigre. Estoy en el salón Xanadú. Mirá vine a buscar una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira. Hola, hola, hola". Luego, desde la línea pregunten la edad de Natacha, Velaztiqui cortó. El imputado mintió al decir que fue a buscar a Natacha, cuando ya se encontraba allí.

Después volvió a llamar Rigoni, bajo un tono dubitativo: "Hola, mirá, pedí una ambulancia urgente hace un rato. En Benavidez, Villa La Ñata. Calle Isla Verde 644. Entre Isla Verde y El Faro. Se desmayó una amiga y parece que no respira. Tiene 35. Me parece que estaba con drogas o algo así. Ni idea qué droga".

Llaman la atención las supuestas dudas que muestra Rigoni al hablar de drogas, cuando él y dos testigos más dieron positivo de cocaína y marihuana.