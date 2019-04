Moria explicó por qué despidieron a una de las panelistas de Incorrectas

Julieta Kemble es la nueva baja en el staff de Incorrectas, el programa de América que conduce Moria Casán, que en el último tiempo tuvo varias salidas del equipo. Sin dudas, el despido de Agustina Kämpfer fue el más polémico de todos, ya que la periodista acusó a Eduardo Feinmann de haber influido en la decisión de la producción a raíz de su denuncia por violencia de género,

“La verdad es que no se qué fue lo que pasó, me fui de vacaciones y cuando volví avisé, pero me dijeron que espere, que espere… hasta que un día me llamó un productor y me dijo que ya no iba a estar más en el programa, que estaba desvinculada, así nomás", relató Kemble en Los Ángeles de la Mañana sobre su despido del canal que comanda Daniel Vila. En ese sentido, aclaró que tiene una relación excelente con La One, y que le escribió agradeciéndole por la grata experiencia que tuvo al trabajar con ella. También declaró no saber si la decisión fue tomada por la productora o el canal. "A mí me parece que él que te contrata se tiene que sentar y dar la cara”, aclaró,

Y como Moria no se calla nada, aprovechó para mandarle un mensaje a su ex compañera. "La Kemble estaba hoy diciendo que no sabía por qué la desvincularon. Divina, te amamos Kemble, venite un día acá y que te expliquen por qué te desvincularon. Te fuiste 90 días de vacaciones, no te puedo explicar...", arrmetió.

Luego la diva agregó un sugestivo tuit sin aclarar si se refería a los despidos en el programa o algo que está preparando para el 14 de mayo, día en el que Incorrectas cumplirá un año en la pantalla de América. "Las vayainas en realidad cada día 28 había que rotarlas para que ovulen tranquis entrego el bidet de oro a la vayaina votada x las mismas vayainas 14 de mayo 1 año", sentenció

Desde el portal Telebajocero se comunicaron con la producción del programa, quienes entregaron las justificaciones sobre la decisión tomada con Kemble. "A Julieta se le venció el contrato, eran 10 panelistas y decidimos quedarnos con una menos, y consideramos que era la que menos aportaba al programa y era la cara más desconocida para el público", explicaron.

En América también vienen golpeados por la sangría que se está dando en Animales Sueltos. Daniel Santoro, Jorge Asís, Edi Zunino y Alfredo Casero abandonaron el programa de Alejandro Fantino. Sin embargo, al contrario de Incorrectas, ninguna de estas salidas fue por un despido.

Fuentes: Exitoína y Telebajocero