En su permanente afán de provocación, Moria Casán suele lanzar frases filosas, que más tarde trata de reparar con argumentos que terminan poniendo más aún en evidencia su errático pensamiento. Hace algunos días fue cuestionada por llamar referirse en tono despectivo a Intrusos como "programa del mediodía".

A través de Twitter, La One ensayó un descargo en el que terminó poniendo en evidencia su tensión con Jorge Rial: "¿Cómo voy a ningunear al líder de América, que es el único que hace rating y todos los demás son mediocres, asnos y burros? Claro, se refieren a periodistas y yo soy una celebrity, no me doy por aludida".

"Gracias a que lo conduje por cuatro meses, sus integrantes tuvieron trabajo, porque no se sabía qué iba a pasar, faltando el LÍDER que gana todo", agregó la mediática.

Y finalizó fulminante: "No odio ni quiero, ni me pasa nada con el líder, ¡solo que es uno más que tiene ese programa gracias a mi!".